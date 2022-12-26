Новый сериал от Netflix «Чон И» выходит в январе





Стриминговая платформа Netflix представит сериал под названием «Чон И» (정이) в главной роли с актрисами Ким Хён Чжу (김현주) и Кан Су Ён (강수연). Его премьера запланирована на 20 января 2023 года. Действие сериала происходит в XXII веке, когда планета Земля стала непригодной для проживания в результате изменения климата. Человечество было вынуждено переселиться в искусственно созданное убежище, в котором начался внутренний конфликт. Актриса Кан Су Ён сыграет роль начальника исследовательского отдела, возглавляющего эксперимент по клонированию мозга легендарного наёмника, лидера союзных сил Чон И с целью создания боевого искусственного интеллекта. Роль Чон И исполнит актриса Ким Хён Чжу. На место режиссёра приглашён Ён Сан Хо (연상호), известный по таким работам как «Поезд в Пусан» (부산행), «Полуостров» (반도) и «Ад» (지옥).