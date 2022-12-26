На Оль, Сон Си Гён и Тхэ Ён выпускают совместную песню





Композитор, участник группы BROWN EYED SOUL (브라운 아이드 소울) На Оль (나얼) совместно с певцом Сон Си Гёном (성시경) и певицей Тхэ Ён (태연) примет участие в музыкальном проекте Ballad Pop City. Как сообщили в продюсерском агентстве LONG PLAY MUSIC, первая песня о расставании будет представлена вечером 27 декабря. На Оль примет участие в данном проекте в качестве композитора. В настоящее время он является автором более 130 песен, зарегистрированных в Корейской ассоциации авторских прав на музыку (KOMCA). В их числе песня «Привет, весна, прощай» (봄 안녕 봄) из пятого студийного альбома певицы IU (아이유), вышедшего в марте 2021 года, а также песня «Человек, который меня знает» (나를 아는 사람) из музыкального проекта MSG Wannabe телеканала MBC.