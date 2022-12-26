Джентльмен и девушка (3) 나도 양심이 있지

Диалог недели

연실: 대범이 너 지금 무슨 소리 하는 거야?

Ён Силь: Тэ Бом, о чём ты говоришь?

너도 집 나가겠단 거야?

Ты тоже уходишь из дома?

대범아 정말로 나가려고? 너까지 이러면 어떡해?

Сынок, ты это серьёзно? Как ты можешь?

대범: 엄마 나도 양심이 있지. 단단이가 나갔는데 내가 무슨 양심으로 집에 있어.

Тэ Бом: Мама, у меня тоже есть совесть. Дандан съехала, как же я могу остаться дома?

엄마 나 꼭 성공해서 돌아올테니까. 아프지말고.

Мама, я обязательно вернусь, как добьюсь успеха. Береги себя.

연실: 대범아. 대범아 안 돼 니가 갈 데가 어디 있다고!

Ён Силь: Тэ Бом. Сынок, куда же ты пойдешь?





Фраза недели

나도 양심이 있지

[На-до ян-си-ми ит-чи]

У меня тоже есть совесть.





Примеры

☞ - 오늘도 밥값을 내가 냈어.

- 왜? 오늘은 내가 하려고 했는데. 나도 양심이 있지. 어떻게 맨날 얻어먹기만 하니

«- Я рассчиталась за наш обед сегодня.

- Почему? Сегодня я хотела заплатить. У меня тоже есть совесть. Как я могу каждый раз есть за твой счет?»





Другие выражения

☞ 너는 양심도 없니?

«У тебя совсем нет совести?»





Примеры

☞ 사샤, 어떻게 아이스크림 혼자 다 먹었어? 너는 양심도 없니?

«Саша, как ты могла съесть все мороженое одна? У тебя совсем совести нет?»



