Каннамские Зомби (강남좀비)





Режиссёр: Ли Су Чжон

В ролях: Чи Иль Чжу, Чи Ён

Премьера: 5 января 2023 г.





В один день, когда ничто не предвещало беды, в муниципальном округе Каннам появляются зомби. Неизвестный тип вируса распространяется с высокой скоростью, заражая всё большее количество людей. Двум главным героям, члену сборной страны по тхэквондо Хён Соку и его новой знакомой Мин Чжон, оказавшимся запертыми в одном здании, переполненном зомби, предстоит непростая схватка за жизнь.