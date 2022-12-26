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Каннамские Зомби (강남좀비)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-12-26


Режиссёр: Ли Су Чжон

В ролях: Чи Иль Чжу, Чи Ён

Премьера: 5 января 2023 г.


В один день, когда ничто не предвещало беды, в муниципальном округе Каннам появляются зомби. Неизвестный тип вируса распространяется с высокой скоростью, заражая всё большее количество людей. Двум главным героям, члену сборной страны по тхэквондо Хён Соку и его новой знакомой Мин Чжон, оказавшимся запертыми в одном здании, переполненном зомби, предстоит непростая схватка за жизнь.

Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
Каннамские Зомби
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