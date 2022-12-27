Единая сборная команда Юга и Севера

ⓒ YONHAP News

Когда заходит речь о единой межкорейской команде, многие вспоминают объединённую женскую сборную Юга и Севера по хоккею во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Между тем, впервые речь о формировании единой корейской команды зашла ещё в 1963 году перед XVIII летней Олимпиадой в Токио. Попытка создать объединённую корейскую сборную команду состоялась в 1984 году во время летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Перед летней Олимпиадой в Сеуле в 1988 году вновь начались переговоры о единой команде. После этого в преддверии Азиатских игр 1990 года в Пекине снова состоялись обсуждения о создании единой сборной команды. Лишь в апреле 1991 года впервые в истории две Кореи выступили единой командой на 41-ом чемпионате мира по настольному теннису в японском городе Чиба. В 2000 году на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Сиднее спортсмены двух Корей шли единой группой. Они несли флаг, на котором был изображён Корейский полуостров, под звуки песни «Ариран». После этого спортсмены двух Корей шли под общим флагом на многих международных спортивных мероприятиях, включая летнюю Олимпиаду в Афинах 2004 года и зимние Олимпийские игры в Турине 2006 года. Были также Азиатские игры в Пусане 2002 года, в Аомори 2003 года, в Дохе 2006 года и в Чанчуне 2007 года. Единая корейская сборная была образована также в 2011 году для участия в Кубке мира и спорта, состоявшемся в Дохе. В 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмены Юга и Севера вновь вышли под общим флагом. В мае того же года они участвовали в командном чемпионате мира по настольному теннису в Швеции, в августе - а Азиатских играх в Индонезии, в сентябре и октябре - в чемпионате мира по дзюдо в Баку и Паралимпийских Азиатских играх в Джакарте. Мы поговорим на эту тему с доктором Хо Чжон Пхилем из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.