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Исполнители традиционной музыки

#Мелодии Кореи l 2022-12-29

Мелодии Кореи

Исполнители традиционной музыки

В последней передаче уходящего года мы познакомим вас с интересными фактами из жизни известных исполнителей традиционной музыки и, конечно, с их творчеством. Вы узнаете о том, кто первым исполнил мелодию «Санчжо» для флейты тэгым, почему семья хотела убить певца Квон Сам Дыка, но не сделала этого, и многое другое. 


Выпуск 598. Исполнители традиционной музыки

* Песня «Хын тхарён» – Ан Сук Сон (вокал)

* Часть «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» для флейты тэгым – Ли Сэн Ган (флейта тэгым), Ли Сон Чжин (барабан чангу)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Нольбо хочет сломать лапку ласточки – Пак Тон Чжин (вокал), Чу Бон Син (барабан пук)

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