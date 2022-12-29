Шоубиз сегодня от 29 декабря
2022-12-29
#Мелодии Кореи l 2022-12-29
В последней передаче уходящего года мы познакомим вас с интересными фактами из жизни известных исполнителей традиционной музыки и, конечно, с их творчеством. Вы узнаете о том, кто первым исполнил мелодию «Санчжо» для флейты тэгым, почему семья хотела убить певца Квон Сам Дыка, но не сделала этого, и многое другое.
Выпуск 598. Исполнители традиционной музыки
* Песня «Хын тхарён» – Ан Сук Сон (вокал)
* Часть «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» для флейты тэгым – Ли Сэн Ган (флейта тэгым), Ли Сон Чжин (барабан чангу)
* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Нольбо хочет сломать лапку ласточки – Пак Тон Чжин (вокал), Чу Бон Син (барабан пук)
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-30 11:56:41
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