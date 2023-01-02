Джентльмен и девушка (4) 멀리 안 나가요

Диалог недели

대란: 장여사님 자주 자주 놀러 오세요.

Тэ Ран: Госпожа Чжан, приходите к нам почаще.

다음에 올 때는 장교수랑 꼭 같이 오시고요.

В следующий раз обязательно возьмите с собой профессора Чжана.

우리 영국이랑 다들 모처럼 좋은 데 가서 식사라도 한번 할까요?

Может, сходим вместе с Ён Гуком в какой-нибудь хороший ресторан?

미숙: 식사요? 그럼 제가 자리 한번 마련할게요.

Ми Сук: Ресторан? Да, я постараюсь организовать обед.

대란: 오케이!

Тэ Ран: Прекрасно!

미숙: 그만 들어가세요.

Ми Сук: Ну, всего хорошего.

대란: 네 저 멀리 안 나가요. 조심히 가세요. 그럼.

Тэ Ран: Да. Провожать не буду. Тогда до встречи.

미숙: 계세요.

Ми Сук: Счастливо оставаться.





Фраза недели

멀리 안 나가요

[Мол-ли ан-на-га-ё]

Провожать не буду





Примеры

☞ 그래! 잘 가! 아기 때문에 멀리 안 나갈게.

«Ага, тогда пока! Провожать не буду, а то за ребёнком некому присмотреть.»





Другие выражения

☞ 안녕히 가세요

«До свидания» *если говорящий уходит





☞ 안녕히 계세요

«До свидания / Счастливо оставаться» *если говорящий остаётся





☞ 조심히 가세요

«До свидания / Хорошо вам добраться»



