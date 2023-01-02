Джентльмен и девушка (4) 멀리 안 나가요

Сотрудничество умов(두뇌공조)
2023-01-02
#Говорим как герои сериалов l 2023-01-02
Диалог недели
대란: 장여사님 자주 자주 놀러 오세요.
Тэ Ран: Госпожа Чжан, приходите к нам почаще.
다음에 올 때는 장교수랑 꼭 같이 오시고요.
В следующий раз обязательно возьмите с собой профессора Чжана.
우리 영국이랑 다들 모처럼 좋은 데 가서 식사라도 한번 할까요?
Может, сходим вместе с Ён Гуком в какой-нибудь хороший ресторан?
미숙: 식사요? 그럼 제가 자리 한번 마련할게요.
Ми Сук: Ресторан? Да, я постараюсь организовать обед.
대란: 오케이!
Тэ Ран: Прекрасно!
미숙: 그만 들어가세요.
Ми Сук: Ну, всего хорошего.
대란: 네 저 멀리 안 나가요. 조심히 가세요. 그럼.
Тэ Ран: Да. Провожать не буду. Тогда до встречи.
미숙: 계세요.
Ми Сук: Счастливо оставаться.
Фраза недели
멀리 안 나가요
[Мол-ли ан-на-га-ё]
Провожать не буду
Примеры
☞ 그래! 잘 가! 아기 때문에 멀리 안 나갈게.
«Ага, тогда пока! Провожать не буду, а то за ребёнком некому присмотреть.»
Другие выражения
☞ 안녕히 가세요
«До свидания» *если говорящий уходит
☞ 안녕히 계세요
«До свидания / Счастливо оставаться» *если говорящий остаётся
☞ 조심히 가세요
«До свидания / Хорошо вам добраться»
2023-01-02
2023-01-02
2023-01-02 15:37:38
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