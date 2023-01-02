Телеканал KBS2 анонсировал выход передачи THE SEASONS

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Телеканал KBS2 объявил о выходе нового музыкального ток-шоу THE SEASONS (더 시즌즈). Показ первого выпуска запланирован на февраль 2023 года. Новая передача будет состоять из нескольких сезонов, соответствующих четырём временам года. Первым ведущим станет певец и бизнесмен Пак Чэ Бом (박재범), более известный как Джей Пак. В ближайших выпусках зрителей ждут оригинальные музыкальные представления, а также интересные истории из жизни южнокорейских исполнителей. Телеканал KBS за последние 30 лет представил ряд музыкальных передач, в числе которых «Небольшой концерт Но Ён Сим» (노영심의 작은 음악회), «Шоу Ли Мун Сэ» (이문세쇼), «Любовное послание Юн До Хёна» (윤도현의 러브레터) и многие другие.