GOT the beat выпускает музыкальный альбом

ⓒ SM Entertainment

Музыкальный юнит в составе продюсерского агентства SM Entertainment GOT the beat (갓 더 비트) представит 16 января первый мини-альбом Stamp On It (스탬프 온 잇). Сообщается, что в него войдут шесть танцевальных треков. Это будет вторая по счёту работа в составе данного юнита. Ранее, 3 января 2022 года, юнит представил цифровой трек под названием Step Back (스텝 백). Песня получила большое внимание среди южнокорейских слушателей, о чём свидетельствуют её первые места в музыкальных чартах страны. В преддверии выхода нового альбома юнит GOT the beat выступил 1 января в рамках онлайн-концерта 2023 SMTOWN LIVE: SMCU PALACE @KWANGYA. GOT the beat состоит из семи певиц, участниц нескольких групп в составе продюсерского агентства SM Entertainment. В их числе BoA (보아), Тхэ Ён (태연) и Хё Ён (효연) из Girls’ Generation (소녀시대), Сыль Ги (슬기) и Вэнди (웬디) из Red Velvet (레드벨벳), Карина (카리나) и Винтер (윈터) из aespa (에스파).