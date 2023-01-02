Певец Ли Сын Ги совершил крупное денежное пожертвование

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Певец Ли Сын Ги (이승기) в конце декабря пожертвовал педиатрической больнице при Сеульском национальном университете 2 млрд вон (1,6 млн долларов). Как сообщили в медучреждении, переданные средства будут потрачены на улучшение условий оказания медицинской помощи детям, в частности для решения проблемы переполненности палат и закупки нового оборудования. В настоящее время руководство больницы рассматривает вопрос о том, чтобы назвать одно из отделений именем артиста. Ли Сын Ги лично посетил педиатрическую больницу, где вместе с врачами совершил обход пациентов. По его словам, здоровое развитие и счастье детей является основой для создания светлого будущего Республики Корея. В будущем артист планирует продолжить оказывать помощь медучреждению, но уже на регулярной основе. Ранее Ли Сын Ги прекратил сотрудничество с продюсерским агентством Hook Entertainment, 29 декабря основав собственное агентство Humanmade.