YG Entertainment представило новую гёрл-группу

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Продюсерское агентство YG Entertainment впервые за семь лет представило новую гёрл-группу. Речь идёт о коллективе из семи участниц под названием BABYMONSTER (베이비몬스터), о котором было объявлено 1 января. Имена, возраст, гражданство и другие подробности участниц пока не разглашаются. Известно лишь, что девушки преодолели жёсткую конкуренцию и в течение последних четырёх лет проходили обучение в составе данного продюсерского агентства. На официальном канале YG Entertainment в YouTube представлен видеоролик о новой группе с участием главного продюсера агентства и входящих в него исполнителей. Дженни (제니) и Лиса (리사) из BLACKPINK (블랙핑크), Ли Су Хён (이수현) из AKMU (악동뮤지션), Кан Сын Юн (강승윤) из WINNER (위너) выступили в поддержку коллег по продюсерскому агентству, отметив их талант, вокальные и артистические способности.