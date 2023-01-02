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Сотрудничество умов(두뇌공조)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-01-02


Режиссёр: Ли Чжин Со, Ку Сон Чжун

В ролях: Чон Ён Хва, Чха Тхэ Хён

Премьера: 2 января 2023 г.


В центре внимания два главных героя: нейробиолог Син Ха Ру и детектив Кым Мён Сэ. Двое ненавидят друг друга, однако вместе им предстоит раскрыть загадочное преступление, связанное с редким заболеванием мозга.

Сотрудничество умов( 두뇌공조 )
Сотрудничество умов( 두뇌공조 )
Сотрудничество умов( 두뇌공조 )
Сотрудничество умов( 두뇌공조 )
Сотрудничество умов( 두뇌공조 )
Сотрудничество умов( 두뇌공조 )
Сотрудничество умов( 두뇌공조 )
Сотрудничество умов( 두뇌공조 )
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