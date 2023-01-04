Рассказ «Слой за слоем» писательницы Ку Гён Ми

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- Хочу увидеть снег.

Слова отца были не завещанием, а желанием. Мы не смогли скрыть на лицах утомление, так как с напряжением ждали завещания отца.

- Хочу увидеть снег, – сказал ещё раз отец.

- Ждать снег ещё долго.

- Не долго, а просто мало шансов, что он пойдёт. Здесь же снег раз в год бывает, да и снегом это трудно назвать.

Мы все ждали ответа отца. Он не смог сказать за раз длинное предложение.

- Кто меня отвезёт?

Теперь стало ясно. Отец созвал нас не ради завещания, а ради исполнения своего желания.









Чем дальше мы продвигались на север, тем больше сгущались облака. В такие дни должен идти снег. Все дружно его ждали. Сначала ждали из-за отца, но постепенно причина становилась всё менее очевидной.

- Отец, а какое из построенных тобою зданий запомнилось тебе больше всего?

- Наш дом.

- Не тот дом, в котором мы сейчас живём, а тот, что отец построил для родителей.

- А почему наш дом строил не отец?

- Он был занят строительством домов для других. В нашем доме отец ничего не делал, всё делала я.

Мать продолжала откровенничать.

- Мам, буду тебя теперь звать, если у меня в доме засорится слив.

Все улыбнулись в ответ на шутку третьей сестры.





북쪽으로 올라갈수록 구름이 짙어졌다.

오늘이라면 눈이 올 것도 같았다.

우리는 모두 한마음으로 눈을 기다렸다.

처음엔 아버지 때문이었지만 시간이 흐를수록 이유가 모호해졌다.





“아버지가 지은 건물 중에 가장 기억에 남는게 뭐예요?”





“우리 집”





“지금 우리 사는 집 말고 네 아버지가 부모님께 지어드린 집 있다”





“우리집은 왜 아버지가 안 지었어요?”





“남의 집 짓느라 바빴지 뭐. 집에선 못질 한번 안 했다 네 아버지, 내가 다 했지”





엄마의 고자질이 계속됐다.





“우리 집 하수구 막히면 이제 엄마 불러야겠네”





셋 째 언니의 농담에 모두들 미소를 지었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главной темой этого произведения является снег, который символизирует здесь семейные отношения. Все члены семьи жили со своими обидами и не имели возможности оглядеться друг на друга. В результате семейные отношения, подобно снежинке, стали холодными и слабыми, готовыми вот-вот растаять. Но последняя часть произведения позволяет понять, что семья – это крепкие отношения, связанные друг с другом прочными узами. В тот момент, когда все это понимают, начинают падать снежинки, которые слой за слоем падают друг на друга и открывают героям тёплую, спокойную и красивую заснеженную сцену.









Это было похоже на чудо - снег начал идти с того момента, когда за окном показались горы Сораксан. И это была не изморось, не мокрый снег, а самые настоящие хлопья размером с монету.

- Отец, теперь ваше желание исполнилось?

- Уже после болезни я подумал, что ни разу не ездил в семейное путешествие. Жалею об этом больше всего.

Никто из нас ничего не ответил.

Постепенно дорога покрывалась снегом. Деревья с голыми ветками превращались в снеговиков. А наша машина быстро превращалась в огромную снежинку. Всё вокруг было в снегу. На лежавший снег падал новый, а на него - ещё и ещё.





차창 밖으로 설악산이 보일 무렵부터 기적처럼 눈이 내리기 시작했다.

그것도 싸락눈이나 진눈깨비가 아니라 십 원짜리 동전만한 눈송이였다.





“이제 소원 푸셨어요?”





“쓰러지고 나서 가만히 생각해보니 한 번도 가족들과 여행을 간 적이 없더라.

그게 가장 후회됐다”





우리는 아무도 대꾸하지 못했다.





도로는 점점 눈으로 뒤덮이고 있었다.

낙엽 다 떨어낸 나무도 눈사람으로 변해갔다.

우리가 탄 차도 금방 커다란 눈송이로 변했다.

사방이 온 통 눈이었다.

내려 쌓인 눈 위로 다시 눈이 내리고 또 눈이 내렸다.









Писательница Ку Гён Ми родилась в 1972 году в посёлке Ыйрён провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировала в 1999 году на литературном конкурсе газеты «Кёнхян синмун» с рассказом «Остановка в мотеле с камелиями».