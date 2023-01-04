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Рассказ «Слой за слоем» писательницы Ку Гён Ми

#У книжной полки l 2023-01-03

У книжной полки

ⓒ Getty Images Bank

- Хочу увидеть снег. 

Слова отца были не завещанием, а желанием. Мы не смогли скрыть на лицах утомление, так как с напряжением ждали завещания отца. 

- Хочу увидеть снег, – сказал ещё раз отец. 

- Ждать снег ещё долго. 

- Не долго, а просто мало шансов, что он пойдёт. Здесь же снег раз в год бывает, да и снегом это трудно назвать. 

Мы все ждали ответа отца. Он не смог сказать за раз длинное предложение. 

- Кто меня отвезёт? 

Теперь стало ясно. Отец созвал нас не ради завещания, а ради исполнения своего желания. 



Чем дальше мы продвигались на север, тем больше сгущались облака. В такие дни должен идти снег. Все дружно его ждали. Сначала ждали из-за отца, но постепенно причина становилась всё менее очевидной. 

- Отец, а какое из построенных тобою зданий запомнилось тебе больше всего? 

- Наш дом. 

- Не тот дом, в котором мы сейчас живём, а тот, что отец построил для родителей. 

- А почему наш дом строил не отец? 

- Он был занят строительством домов для других. В нашем доме отец ничего не делал, всё делала я.

Мать продолжала откровенничать. 

- Мам, буду тебя теперь звать, если у меня в доме засорится слив. 

Все улыбнулись в ответ на шутку третьей сестры. 


북쪽으로 올라갈수록 구름이 짙어졌다.

오늘이라면 눈이 올 것도 같았다.

우리는 모두 한마음으로 눈을 기다렸다.

처음엔 아버지 때문이었지만 시간이 흐를수록 이유가 모호해졌다.


“아버지가 지은 건물 중에 가장 기억에 남는게 뭐예요?” 


“우리 집”


“지금 우리 사는 집 말고 네 아버지가 부모님께 지어드린 집 있다”


“우리집은 왜 아버지가 안 지었어요?”


“남의 집 짓느라 바빴지 뭐. 집에선 못질 한번 안 했다 네 아버지, 내가 다 했지”


엄마의 고자질이 계속됐다.


“우리 집 하수구 막히면 이제 엄마 불러야겠네”


셋 째 언니의 농담에 모두들 미소를 지었다.



Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главной темой этого произведения является снег, который символизирует здесь семейные отношения. Все члены семьи жили со своими обидами и не имели возможности оглядеться друг на друга. В результате семейные отношения, подобно снежинке, стали холодными и слабыми, готовыми вот-вот растаять. Но последняя часть произведения позволяет понять, что семья – это крепкие отношения, связанные друг с другом прочными узами. В тот момент, когда все это понимают, начинают падать снежинки, которые слой за слоем падают друг на друга и открывают героям тёплую, спокойную и красивую заснеженную сцену. 



Это было похоже на чудо - снег начал идти с того момента, когда за окном показались горы Сораксан. И это была не изморось, не мокрый снег, а самые настоящие хлопья размером с монету. 

- Отец, теперь ваше желание исполнилось? 

- Уже после болезни я подумал, что ни разу не ездил в семейное путешествие. Жалею об этом больше всего. 

Никто из нас ничего не ответил. 

Постепенно дорога покрывалась снегом. Деревья с голыми ветками превращались в снеговиков. А наша машина быстро превращалась в огромную снежинку. Всё вокруг было в снегу. На лежавший снег падал новый, а на него - ещё и ещё. 


차창 밖으로 설악산이 보일 무렵부터 기적처럼 눈이 내리기 시작했다.

그것도 싸락눈이나 진눈깨비가 아니라 십 원짜리 동전만한 눈송이였다.


“이제 소원 푸셨어요?” 


“쓰러지고 나서 가만히 생각해보니 한 번도 가족들과 여행을 간 적이 없더라.

그게 가장 후회됐다” 


우리는 아무도 대꾸하지 못했다.


도로는 점점 눈으로 뒤덮이고 있었다.

낙엽 다 떨어낸 나무도 눈사람으로 변해갔다.

우리가 탄 차도 금방 커다란 눈송이로 변했다.

사방이 온 통 눈이었다.

내려 쌓인 눈 위로 다시 눈이 내리고 또 눈이 내렸다.



Писательница Ку Гён Ми родилась в 1972 году в посёлке Ыйрён провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировала в 1999 году на литературном конкурсе газеты «Кёнхян синмун» с рассказом «Остановка в мотеле с камелиями».

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