Сказание о Хынбу: Версии Юга и Севера

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Все корейцы, как южане, так и северяне, знают «Сказание о Хынбу». В сказке рассказывается о двух братьях по имени Хынбу и Нольбу. Бедный, но добрый и отзывчивый Хынбу спасает жизнь ласточке, которая отблагодарила его деньгами и сокровищами. А богатый, но злой и жадный Нольбу получает по заслугам и остаётся у разбитого корыта. Изначально, «Хынбучжон» или «Сказание о Хынбу» передавалось из поколения в поколение в виде сказки. Позже «Хынбучжон» стали петь: появилась версия пхансори, традиционной корейской песни. А спустя ещё некоторое время произведение появилось в письменном виде. Сначала это были рукописные тексты, а затем появились гравюры на дереве. В процессе переписывания некоторые моменты добавлялись или опускались, и в результате до наших дней дошли десятки различных версий рассказа. В Южной Корее самым авторитетным вариантом считается Сеульская печатная версия. Давайте рассмотрим, чем отличаются тексты «Сказания о Хынбу» на Юге и на Севере. А поможет нам в этом доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.