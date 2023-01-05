Песни о счастье в новом году
2023-01-05
#Мелодии Кореи l 2023-01-05
В первой передаче нового 2023 года вы сможете познакомиться с песнями о счастье, удаче, доброте и находчивости. Вы узнаете о том, за что счастье пришло к Хынбо – главному герою. одноимённого музыкального сказа пхансори, в чём выражалась находчивость Зайца из «Сказания о подводном дворце» и как корейцы в начале нового года защищали дома от негативной энергии и несчастий.
Выпуск 599. Песни о счастье в новом году
* Песня «Ягильлера» – Группа «Ли Наль Чхи бэнд»
* Песня «Сирирон сильгын» – Группа «Торис»
* Песня «Пинари» – Чон Ён Нан (вокал), ансамбль «Прелюдия»
2023-01-05
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2023-01-05
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