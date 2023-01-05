Нерассказанные истории ДМЗ. Ч.1





ДМЗ — это сокровищница историй. Люди, живущие в ДМЗ на протяжении десятилетий, имеют самобытную культуру и свои воспоминания. Пак Хан Соль документирует их жизни в журнале «about dmz», освещая на его страницах истинный облик разделения, которого мы не знали.









Жизнь не всегда идёт по плану. Пак Хан Соль - архитектор и кандидат инженерных наук. Она изучала архитектуру и ландшафтный дизайн, но сейчас занимается тем, что «раскапывает нематериальные истории, содержащиеся в материальном пространстве». Хан Соль создала All About - компанию по производству контента, сфокусированную на регионах Кореи, а её первым проектом стал независимый журнал «about dmz». Когда-то Хан Соль и представить себе не могла, что будет заниматься этим делом, но сейчас она по-настоящему счастлива - собирает хроники пространства, которого нет больше нигде в мире, и уникальные воспоминания.





Пак Хан Соль, глава компании по производству контента All About, сохраняет уникальную культуру и воспоминания жителей деревень, находящихся в ДМЗ, посредством выпуска независимого журнала «about dmz».

Место, где живут люди

- Если загуглить «ДМЗ», то в первую очередь поиск выдаст изображения нетронутой природы или фото с военной тематикой, прежде всего с Пханмунчжомом, - рассказывает Хан Соль. - Но там живут люди и создают собственные воспоминания. Компания All About появилась, чтобы записать их истории и рассказать широкой публике. Мы разрабатываем также проекты по контенту для других регионов, но намерены продолжать публиковать «about dmz», ибо это наша отправная точка.

ДМЗ - пережиток Корейской войны, разразившейся 25 июня 1950 года. Так называют зону, свободную от вооружений и боевых действий, которая образовалась 27 июля 1953 года, когда силы ООН, Корейская народная армия и Китайская народная добровольческая армия подписали Соглашение о перемирии. Географически это зона, границы которой отстоят на север и на юг на два километра от Военной демаркационной линии, протянувшейся через Корейский полуостров на 248 км. На южной стороне ДМЗ - 15 приграничных участков, и истории о трёх из них вышли в виде отдельного издания. Первый номер «about dmz> первый том: Active Чхорвон» полностью разрушает стереотипы о Чхорвоне. Уезд Чхорвон-гун провинции Канвондо, считавшийся просто холодным и тихим местом, оказался сокровищницей историй, передаваемых из поколения в поколение. В издании описали местные достопримечательности, основываясь на этих воспоминаниях. Второй номер «about dmz, второй том: Relieve Пхачжу» рассказывает о Пхачжу, приграничном городе в провинции Кёнгидо, известном также как место отдыха. В этом номере вы найдёте истории и о живописных водно-болотных угодьях, где отдыхают перелётные птицы, и о популярных местах досуга горожан, и о деревне Чанпха-ри с её шрамами, оставленными некогда размещавшейся там американской военной базой. Слово «relieve» использовано в заголовке из-за его двойного значения: «облегчить страдания» и «успокоить». Третий номер «about dmz, третий том: Revive Косон» вышел в августе. Истории о Косоне, приграничном уезде в провинции Канвондо, отличаются от историй приграничных регионов Кёнгидо. По словам Хан Соль, несмотря на многочисленные поездки с целью исследования и сбора материала, ДМЗ по-прежнему остаётся для неё «неизведанным пространством»: чем больше она туда ездит, тем любопытнее ей становится.

- В деревне Минбук в Чхорвоне вместо адреса используют номера. Дом №1, дом №2, дом №3 и так далее. Деревня была создана в зоне к северу от Линии гражданского контроля для возделывания пустующих земель. Даже если есть обычный адрес, жители продолжают использовать номера по привычке, поскольку они давно находятся под управлением военных властей. В деревне есть также оружейный склад, и некогда офицеры ежедневно проводили перекличку местных жителей и даже занятия по военной подготовке. Воспоминания о жизни до Корейской войны и после, наслоившись друг на друга, сформировали здесь особую культуру.

В деревне Минбук также остались следы железнодорожной линии Кымгансан, соединявшей станции Чхорвон и Нэгымган, участок в горах Кымгансан, сейчас - территория Северной Кореи. Эта линия электрической железной дороги, построенная в 1920-х годах, была первой туристической железной дорогой в Корее. Вдоль неё всё ещё стоят полуразрушенные здания времён японской аннексии. Если бы не Корейская война и разделение, по этой дороге, возможно, по-прежнему ходили бы поезда.

- Эта зона не такая обширная, как её описывают в СМИ. В реальности есть ощущение заброшенности. Потому что пограничники Юга и Севера часто скашивают траву и срубают деревья или сжигают их, чтобы обеспечить себе хорошую видимость. Самым прекрасным, что я когда-либо видела, была стая уссурийских журавлей. В деревню Минбук каждую зиму слетаются журавли - благодаря местным жителям. После жатвы риса они оставляют солому в поле, чтобы журавли могли найти оставшийся рис. В этом смысле деревенские и птицы живут вместе как партнёры.

В All About помогают жителям деревни продавать их рис на рынке под брендом «Рис туруми» в рамках маркетинговой кампании по продвижению местных продуктов.





Пак Ми Гён писательница-фрилансер

Хан Чжон Хён фотограф





Полный текст статьи «Нерассказанные истории ДМЗ»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.