Творчество бойз-группы THE BOYZ

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Первую рубрику «Звёзды K-POP» 2023 года мы посвятили творчеству популярной корейской айдол-группы THE BOYZ(더보이즈). Коллектив дебютировал в декабре 2017 года в составе 12 человек. По состоянию на данный момент в группе 11 участников, где 9 – корейцы, а 2 – канадцы корейского происхождения. THE BOYZ являются младшими коллегами групп Apink(에이핑크) и VICTON(빅톤). Ещё до дебюта парни вели активную деятельность – они снимались в музыкальных клипах различных исполнителей, участвовали в реалити-шоу и в музыкальных конкурсах на выживание вроде K-POP Star и Produce 101. Нашу рубрику мы открыли дебютным треком «Boy»(소년) и «Right Here».

В 2018 году THE BOYZ выиграли целых пять наград новичков в музыкальных премиях! В том же году коллектив выпустил три мини-альбома и увеличил свое присутствие в индустрии K-POP. 2019 год оказался также очень занятым и плодотворным для группы. THE BOYZ провели свой первый тур по Азии, а весной на свет вышел их второй сингл-альбом, который подарил первую победу на музыкальном шоу! Мы предложили нашим слушателям песни «Butterfly» и «Клевер»(Клевер) из этого альбома.

Весной 2020 года группа присоединилась к телешоу на выживание Road to Kingdom. THE BOYZ стали окончательными победителями шоу, что дало им возможность участвовать в следующем сезоне конкурса. Во втором сезоне шоу, который вышел в эфир уже в 2021 году парни заняли почетное второе место. Далее на наших волнах прозвучали композиции «Reveal», «Вор»(The Stealer) и «Nightmares».

Популярность парней растёт с каждым годом. Желаем творческих успехов группе в новом 2023 году. В завершение рубрики прозвучала песня «Левитация»(무중력) и рождественский специальный сингл «Свечи»(Candles).