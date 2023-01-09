Netflix запускает новое реалити-шоу

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Стриминг-платформа Netflix анонсировала выпуск нового реалити-шоу «19/20». Зрителей ждут увлекательные истории из жизни парней и девушек, достигших совершеннолетия с наступлением 2023 года. В ближайших выпусках передачи её участники будут проходить обучение в «Школе 19», где им расскажут обо всех полезных советах, которые необходимо знать совершеннолетнему гражданину. Стать взрослыми ребятам помогут три ведущих, на роль которых приглашены певец Кю Хён (규현) из Super Junior (슈퍼주니어), актриса Ким Чжи Ын (김지은) и певица Ли Су Хён (이수현) из дуэта AKMU (악뮤). Съёмки шоу проводились в течение двух недель с конца декабря по начало января. Дата выхода первого выпуска пока ещё не утверждена.