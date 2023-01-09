Чи Су из BLACKPINK открыла YouTube-канал

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Более 2,5 млн пользователей YouTube подписались на канал «Хэнбок чису 103%» (@sooyaaa__) певицы Чи Су (지수) из BLACKPINK (블랙핑크). Это произошло спустя четыре дня, после того как Чи Су 3 января загрузила первый видеоролик LONDON vlog. По состоянию на 8 января его посмотрело более 10 млн пользователей платформы. Видеоролик начинается с пробежки певицы в спортзале. Затем певица со своей подругой по группе Ли Сой (리사) отправляется гулять по улицам Лондона, после чего заходит в один из местных ресторанов корейской кухни. В описании к видео говорится о том, что вырученные средства от его просмотра будут направлены в те места, где необходима финансовая помощь. Чи Су является последней из участниц группы BLACKPINK, открывшей личный канал на YouTube. В настоящее время певица готовится к сольному дебюту.