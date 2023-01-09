Тхэ Ян и Чи Мин представят совместную песню





Тхэ Ян (태양) из BIGBANG (빅뱅) и Чи Мин (지민) из BTS (방탄소년단) представят совместную песню, релиз которой запланирован на 13 января. Новая работа получила название VIBE (바이브), сообщает продюсерское агентство THE BLACK LABEL. Фотографии, на которых изображены два артиста, опубликованы в социальной сети Instagram. Песня VIBE является первой работой в творчестве Тхэ Яна с начала 2018 года, когда была представлена песня LOUDER (라우더), написанная к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. Тхэ Ян – популярный в РК и за рубежом исполнитель песен. Среди его сольных песен особую популярность получили музыкальные хиты «Смотри только на меня» (나만 바라봐), «Глаза, нос, губы» (눈 코, 입) и многие другие песни.