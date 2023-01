Новый сингл группы TWICE выходит 20 января

ⓒ JYP Entertainment

Гёрл-группа TWICE (트와이스) представит музыкальный сингл на английском языке «Лунный свет, восход» (MOONLIGHT SUNRISE). Релиз песни запланирован на 20 января, сообщает продюсерское агентство JYP Entertainment. Ожидается, что новый музыкальный трек войдёт в 12-й музыкальный альбом группы, выход которого состоится в марте 2023 года. Вполне возможно, что песня войдёт в музыкальный чарт Billboard Hot 100, как ранее это сделала другая песня, первый сингл TWICE на английском языке, The Feels (더 필스), вышедшая в октябре 2021 года. Тогда она заняла 83-ю строчку в чарте. На сегодняшний день песни ещё двух групп, Wonder Girls (원더걸스) и BLACKPINK (블랙핑크), ранее входили в список Billboard Hot 100.