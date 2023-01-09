Джентльмен и девушка (5) 오늘만 날이냐?
2023-01-09
#Говорим как герои сериалов l 2023-01-09
Диалог недели
대란: 조실장 엄마.
Тэ Ран: Госпожа.
기자: 조실장 엄마가 뭐냐. 그냥 편하게 이름 불러.
Ки Чжа: Какая еще госпожа? Зови меня просто по имени.
대란: 그래 기자야. 나 우리 세련이한테 가봐야 하는데 어쩐다니?
Тэ Ран: Хорошо, Ки Чжа. Мне нужно сходить к дочери, как же нам быть?
기자: 왜 딸한테 무슨 일 있어?
Ки Чжа: У Сэ Рён что-то случилось?
대란: 으...응.
Тэ Рён: М-м-м… Да.
기자: 그래. 오늘만 날이냐? 우리 이제 옛날처럼 자주 보면 되지.
Ки Чжа: Вот как. Ну, не последний день живём, правда? Теперь будем встречаться чаще, как раньше.
무슨 일인지 모르지만 얼른 가봐 얼른.
Не знаю, что произошло, но ты иди скорее.
대란: 어 그래.
Тэ Ран: Да, хорошо.
Фраза недели
오늘만 날이냐?
[О-ныль-ман на-ри-ня]
Не последний день живём, правда?
Примеры
☞ - 영화도 보고 카페도 가고 쇼핑도 하고 우리가 하고 싶은 것이 이렇게 많았는데.
- 오늘만 날이냐?
«- А мы так много всего хотели сделать! И в кино сходить, и в кафе, и на шоппинг.
- Мы же не последний день живем, правда?»
Другие выражения
☞ 냐 / 니
Вопросительное завершающее окончание фамильярного стиля
Примеры
☞ 밥 먹었냐?
«Ты поел?»
☞ 오늘만 날이니?
Не последний день живём, правда?
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
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