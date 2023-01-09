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Джентльмен и девушка (5) 오늘만 날이냐?

#Говорим как герои сериалов l 2023-01-09

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

대란: 조실장 엄마.

Тэ Ран: Госпожа.

기자: 조실장 엄마가 뭐냐. 그냥 편하게 이름 불러.

Ки Чжа: Какая еще госпожа? Зови меня просто по имени.

대란: 그래 기자야. 나 우리 세련이한테 가봐야 하는데 어쩐다니?

Тэ Ран: Хорошо, Ки Чжа. Мне нужно сходить к дочери, как же нам быть?

기자: 왜 딸한테 무슨 일 있어?

Ки Чжа: У Сэ Рён что-то случилось?

대란: 으...응. 

Тэ Рён: М-м-м… Да.

기자: 그래. 오늘만 날이냐? 우리 이제 옛날처럼 자주 보면 되지.

Ки Чжа: Вот как. Ну, не последний день живём, правда? Теперь будем встречаться чаще, как раньше.

무슨 일인지 모르지만 얼른 가봐 얼른.

Не знаю, что произошло, но ты иди скорее.

대란: 어 그래.

Тэ Ран: Да, хорошо. 


Фраза недели 

오늘만 날이냐?

[О-ныль-ман на-ри-ня] 

Не последний день живём, правда?


Примеры

☞ - 영화도 보고 카페도 가고 쇼핑도 하고 우리가 하고 싶은 것이 이렇게 많았는데.

- 오늘만 날이냐?

«- А мы так много всего хотели сделать! И в кино сходить, и в кафе, и на шоппинг. 

-  Мы же не последний день живем, правда?»


Другие выражения

☞ 냐 / 니

Вопросительное завершающее окончание фамильярного стиля


Примеры

☞ 밥 먹었냐?

«Ты поел?»


☞ 오늘만 날이니?

Не последний день живём, правда?


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