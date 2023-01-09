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Дата рождения: 2 марта 1994 г.

Вес: 52 кг

Рост: 172 см

Дебют: рекламный ролик энергетического напитка Bacchus, март 2016 г.





Актриса Со Ын Су с детства мечтала стать актрисой, однако по настоянию родителей изучала танцевальное искусство. Убедив родителей, девушка поступила в Корейский национальный университет искусств, где начала изучать актёрское мастерство. В марте 2016 года во время обучения в университете Со Ын Су снялась в рекламном ролике энергетического напитка Bacchus. В том же году она получила первую роль в сериале «Выполнение ревности» (질투의 화신). С этого момента актриса активно снимается в южнокорейских сериалах, в числе которых такие работы как «Пропавшие: Они были там» (미씽: 그들이 있었다), «Разблокировать босса» (사장님을 잠금해제), «Моя золотая жизнь» (황금빛 내 인생). За роль Со Чжи Су в последнем сериале актриса была награждена несколькими премиями. Со Ын Су также принимала участие в съёмках нескольких фильмов, в том числе «Твоя свадьба» (너의 결혼식), «Ведьма 2» (마녀2).