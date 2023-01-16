SM Entertainment ищет молодые таланты





Продюсерское агентство SM Entertainment объявило о начале мирового прослушивания SM GLOBAL AUDITION. Первый этап, начало которого запланировано на 28 января, пройдёт в Сеуле, Пусане, Тэгу и других городах РК. Затем, в марте того же года, сотрудники SM Entertainment посетят Японию, где также состоится ряд прослушиваний в шести городах. Более подробное расписание, а также список других стран будут представлены позднее. Как сообщили в SM Entertainment, в прослушивании смогут принять участие молодые таланты, рождённые в период с 2004 по 2012 гг. Отбор кандидатов пройдёт в четырёх категориях, включающих вокальное исполнение, танцы, рэп и актёрское мастерство. Участники смогут принять участие только в одной из перечисленных категорий.