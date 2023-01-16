Передачи о путешествии набирают популярность в РК

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Южнокорейские зрители проявляют активный интерес к видеоконтенту о путешествии. В декабре 2022 года телеканал MBC представил передачу «Случайное путешествие» (태어난 김에 세계일주), в котором его участники отправляются в поездку в неизведанные места. На роль ведущих приглашены автор комиксов, художник Ким Хи Мин (김희민), актёр Ли Си Он (이시언), ютубер Pani Bottle (빠니보틀) и другие. Последний является активным путешественником, ведущим видеоблог о своих зарубежных поездках. Другой телеканал tvN в первом полугодии представит схожую передачу «Сам отправляйся в Сидней» (니가 가라 시드니). Это развлекательный контент с участием актёров Хо Сон Тхэ (허성태), Ан Бо Хёна (안보현), Ли Си Она и ютубера-путешественника KWAKTUBE (곽튜브). Участники оправятся в Австралию, где им предстоит жить и работать в течение некоторого времени. А пока tvN готовится к показу передачи «В гостях у Со Чжина» (서진이네), первый выпуск которой выходит в феврале текущего года. Её съёмки проходили в Мексике с участием актрисы Чон Ю Ми (정유미), актёров Чхве У Сика (최우식) и Пак Со Чжуна (박서준).