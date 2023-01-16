Песня VIBE – лидер чарта iTunes Worldwide

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Песня VIBE (바이브) в исполнении Тхэ Яна (태양) и Чи Мина (지민) возглавила музыкальный чарт iTunes Worldwide. По состоянию на 13 января она занимает первую строчку в списке, опередив музыкальные треки Flowers в исполнении Майли Сайрус и Music Session #53 в исполнении Шакиры и BZRP. Песня VIBE, первая музыкальная работа Тхэ Яна за последние шесть лет, была выпущена 13 января. Она исполнена совместно с участником группы BTS (방탄소년단) Чи Мином, который также принял участие в съёмках музыкального клипа к песне. Видеоролик был загружен на YouTube в день выхода песни. Его успели посмотреть более 26 млн пользователей платформы.