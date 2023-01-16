Переключение(스위치)





Режиссёр: Ма Дэ Юн

В ролях: Квон Сан У, О Чжон Сэ, Ли Мин Чжон

Премьера: 4 апреля 2023 г.

Популярный актёр Пак Кан – звезда южнокорейского телевидения. Он добился всего – славы и успеха, но так и не смог обрести семью. Однажды вечером, не справившись со своим одиночеством, он решает немного выпить со своим другом, по совместительству менеджером Чо Юном. На следующий день Пак Кан, проснувшись, узнаёт, что его жизнь перевернулась на 180 градусов. Теперь у него двое детей и любимая жена Су Хён, девушка, которую он бросил много лет назад в прошлой жизни. Его друг и менеджер Чо Юн занял место своего товарища и теперь он, а не Пак Кан является любимым актёром жителей страны.