Джентльмен и девушка (6) 그런 말이 어딨어요?

Диалог недели

영국: 내가 아무래도 박선생 만나는 거 아직은 자신이 없는 거 같아요.

Ён Гук: Всё-таки я пока не готов с вами встречаться.

단단: 왜요?

Дан Дан: Почему же?

영국: 내가 박선생보다 나이도 많고. 여러 가지로...

Ён Гук: Я старше вас. Есть много причин…

그리고 또 우리가 만나는 거 주변에서 알게 되면

Ещё я переживаю о том, что могут сказать люди,

뭐라고들 할까 걱정도 되고.

Когда узнают, что мы вместе.

나는 괜찮지만 혹시나 박선생이 상처 받을 수도 있고 그래서.

Мне всё равно, но вас это может ранить.

단단: 제가 회장님 옆에 있기에는 많이 부족한 사람이라 그런 거죠?

Дан Дан: Это значит, что я не достаточно хороша, чтобы быть с вами?

영국: 박선생 그런 말이 어딨어요? 그런 거 아니에요.

Ён Гук: Дан Дан! Что вы такое говорите? Ничего подобного.





Фраза недели

그런 말이 어딨어요?

[Кы-рон ма-ри о-дис-со-ё]

Что вы такое говорите?





Примеры

☞ - 나 만나기 싫어서 일부러 피하는 거지?

- 그런 말이 어딨어? 요즘 일이 너무 많아서 도저히 시간이 안 나서 그래.

«- Ты не хочешь со мной гулять, поэтому придумываешь отмазки, да?

- Что ты такое говоришь? Я очень занята в последнее время, поэтому так получается.»



