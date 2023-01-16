Музыкальные новинки декабря 2022 года





В декабре многие корейские исполнители порадовали нас своими новыми работами. И с некоторыми из них мы познакомились в нашей передаче. 2 декабря на свет вышел студийный альбом RM из группы BTS. Новый альбом, без всяких сомнений, сразу же с выпуском поставил новые рекорды. Сольник вошёл в топ-200 музыкального чарта Billboard и занял почетное третье место. Это сделало RM первым корейским исполнителем, вошедшим в топ-3 этого авторитетного чарта. Также парень стал четвертым в истории корейским сольным исполнителем, продавшим более 500,000 копий в первый день релиза. Нашу рубрику мы открыли титульным треком «Wild Flower»(들꽃놀이).

Далее мы предложили вниманию наших слушателей новую музыкальную дорожку «Portrait» от рок-группы achime(아침) и сингл «Treasure» в исполнении инди-певицы На Хи(나히).

Месяц назад на наших волнах прозвучала песня от рок-певицы Юн Сон(윤성), которая заняла третье место в музыкальном шоу на выживание Sing Again 2(싱어게인2). На этот раз мы познакомили вас с певцом, который стал итоговым победителем этого конкурса. В прошлом году исполнитель по имени Ким Ги Тхэ(김기태) покорил всю страну утренней свежести своим неповторимым очаровательным голосом. Ким Ги Тхэ долгое время оставаться в тени без славы и без имени, но он не терял надежды и продолжал заниматься музыкой с надеждой, что кому-то понравится его пение. И вот, наконец удача улыбнулась ему, и певцу выпал шанс принять участие в шоу на выживание Sing Again 2. Он очаровал всех жюри и телезрителей своим вокалом и занял первое место с большой разницей в числе голосов. Мы прослушали музыкальную композицию «Каждое время года»(계절을 돌고 돌아) в исполнении певца.

Следом прозвучала ремейк песни известной певицы Янпха(양파) «Познав тебя»(그대를 알고). Музыкальную дорожку исполнила певица Сон Ха Е(송하예).

Новый цифровой альбом представил известный в стране артист мюзикла и актёр Ким Боп Рэ(김법래). Окончил он университет по специальности оперный певец, но не стал ограничивать себя одним музыкальным жанром. Так, Ким Боп Рэ перешёл на сцену мюзикла и уже 28 лет выступает в различных мюзиклах, спектаклях, снимается в телесериалах и фильмах. Его уникальный басистый голос и харизма заставляют аудиторию затаить дыхание и погружаться в музыку. В эфире прозвучала музыкальная композиция «Сон»(몽(夢)), которая больше напоминает номер из мюзикла.

Также на наших прозвучали песни «Пройдя тяжелый путь»(문득 사랑해) в исполнении Юн Чжон Сина(윤종신) и певицы Чон Ин(정인), «Forever & Forever» от группы ULALA SESSION(울랄라세션) и «Love Again» в исполнении певца Джона Пака(존박).