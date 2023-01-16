Kyoung Wook Kim
2023-01-16
#Информация об исполнителях l 2023-01-16
Дата рождения: 26 апреля 1983 г.
Рост: 175 см
Дебют: комедиант телерадиокомпании SBS, 2001 г.
Комедиант Ким Гён Ук начал свой путь в 2001 году, устроившись на работу в телерадиокомпанию SBS. Уже в 2003 году они принял участие в съёмках передачи «Ищущие смеха» (웃음을 찾는 사람들), однако после в результате травм, полученных его коллегами по одной из сценок, он был вынужден покинуть передачу. В 2006 году Ким Гён Ук вновь возвращается в «Ищущие смеха». Благодаря новой сценке с комедиантами Ким Тхэ Хваном (김태환) и Ко Чжан Хваном (고장환) он, наконец, спустя пять лет добивается определённого успеха. В 2018 году артист перешёл в другую юмористическую передачу Comedy Big League (코미디빅리그). В июле 2022 года Ким Гён Ук присоединился к группе комедиантов Namolla Family. В рамках создаваемого контента он придумал несколько виртуальных персонажей, в числе которых японец Юкио Танака (다나카 유키오). Этот персонаж сейчас очень известен, благодаря ему Ким Гён Ук, наконец, смог добиться настоящей популярности в РК.
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-16
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