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Дата рождения: 26 апреля 1983 г.

Рост: 175 см

Дебют: комедиант телерадиокомпании SBS, 2001 г.





Комедиант Ким Гён Ук начал свой путь в 2001 году, устроившись на работу в телерадиокомпанию SBS. Уже в 2003 году они принял участие в съёмках передачи «Ищущие смеха» (웃음을 찾는 사람들), однако после в результате травм, полученных его коллегами по одной из сценок, он был вынужден покинуть передачу. В 2006 году Ким Гён Ук вновь возвращается в «Ищущие смеха». Благодаря новой сценке с комедиантами Ким Тхэ Хваном (김태환) и Ко Чжан Хваном (고장환) он, наконец, спустя пять лет добивается определённого успеха. В 2018 году артист перешёл в другую юмористическую передачу Comedy Big League (코미디빅리그). В июле 2022 года Ким Гён Ук присоединился к группе комедиантов Namolla Family. В рамках создаваемого контента он придумал несколько виртуальных персонажей, в числе которых японец Юкио Танака (다나카 유키오). Этот персонаж сейчас очень известен, благодаря ему Ким Гён Ук, наконец, смог добиться настоящей популярности в РК.