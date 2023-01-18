Традиционный костюм ханбок в Северной Корее

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В последнее время вместе с распространением по всему миру корейской культурной волны халлю растёт популярность корейской традиционной одежды ханбок. Недавно слово «ханбок» даже было включено во всемирно известный Оксфордский словарь. Словарь даёт определение этому слову, как «традиционный корейский костюм, состоящий из жакета с длинными рукавами и длинной юбки с высокой талией для женщин или широких брюк для мужчин». Теперь ханбок – это не просто разновидность одежды, а важный культурный контент, представляющий Корею. Ханбок в Северной Корее называют «чосон-от» (조선옷). Почти во всех странах мира традиционный костюм принято надевать на праздник. Но в Северной Корее часто можно увидеть людей, одетых в ханбок, и в обыденной жизни. Северокорейцы оценивают чосон-от как «красивую и величественную одежду, которая занимает особое место среди великолепного культурного наследия, созданного предками». Ношение ханбок на Севере поощряется на национальном уровне. Северокорейские власти уделяют много внимания одежде чосон-от также в целях коммерциализации и индустриализации национального костюма. В сегодняшнем выпуске мы поговорим об этом с профессором с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по гуманитарным вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.