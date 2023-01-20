22 января во многих странах Востока отметят Новый год по лунному календарю. С давних времён на этот праздник и на последующие несколько недель после него приходилось много корейских обычаев, будь то шаманские обряды, изгнание духов, совместное распитие традиционных вин и т. д. Об обрядах нового года и связанных с ними мелодиях вы сможете узнать в выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 19 января.





Выпуск 591. Традиции Нового года по лунному календарю

* Песня «Налей рюмку» – Группа Audiobanana

* «Песнь о сливе» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Мелодия «Кёнпхуннён» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки