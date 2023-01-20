Сила и обаяние корейского нарратива





В Корее, прошедшей через суровые исторические испытания, растворились разнообразные динамичные эмоции. В последнее время уникальная история страны и её нарративы, проникающие через различные каналы, набирают силу, привлекая внимание мировой аудитории.





«Пачинко» (2022 г.) ⓒApple TV+ / «Минари» (2020 г.) ⓒA24 /«Native Speaker» («Носитель языка»; 1995 г.)

ⓒRiverhead Books

Фильм Уэйна Вана «Снова возвращаясь домой» поставлен по одноимённому автобиографическому эссе, опубликованному в еженедельнике The New Yorker в 1995 году. Глядя на свою мать, умирающую от рака, главный герой вспоминает испытания, через которые пришлось пройти его родителям как иммигрантам в первом поколении.

Автор этого эссе - писатель Ли Чхан Лэ. Он описывает, как, готовя рёбрышки, его мать старалась сделать так, чтобы мясо не отваливалось от костей и получилось хотя бы подобие корейского блюда. И делала всё, чтобы сын даже не заглядывал на кухню - она хотела, чтобы он тратил все силы на учёбу и вырос уважаемым членом общества. В этом смысле она полностью соответствовала образу добросовестного азиата, который по-прежнему возникает у американцев, когда они говорят о корейских иммигрантах.

Когда смотришь на мать, описанную в эссе, вспоминается бабушка из фильма Чон Иисака «Минари» - типичная кореянка, которая никогда не сдаётся и отличается необычайной привязанностью к детям и волей к жизни.

Ли Чхан Лэ, как и желала его мать, добился успеха и признания: окончив Йельский университет, он работал фондовым аналитиком на Уолл-стрит, а потом написал свой первый роман «Носитель языка» «Native speaker», который принёс ему шесть важнейших литературных премий США, в том числе, Hemingway Foundation/PEN Award и Американскую книжную премию. Писатель, будучи истинным представителем «полуторного поколения» корейских иммигрантов, и имея блестящие достижения, по-прежнему считается серьёзным кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.

Воздействие и далеко идущий эффект, произведённые кинолентами «Минари» Чон Иисака и «Пачинко» Ли Мин Чжин, ещё мощнее. «Минари» был номинирован на Оскара в основных категориях и получил награду за лучшую роль второго плана, продемонстрировав, что заградительный барьер, воздвигнутый в элитной мейнстримовой культуре, могут преодолеть фильмы на корейском языке.





Самая корейская история

«Минари» - это не только история корейских иммигрантов, но и произведение, которое направлено в самое сердце Америки, страны иммигрантов. По сюжету фильма, в 1980-е годы, ставшие для Кореи турбулентными в экономическом и политическом плане, молодая корейская семья покидает родину, чтобы начать новую жизнь в США. Глава семьи и его жена изображены стойкими людьми, которые стараются приспособиться к жизни на чужбине.





Фильм «Минари» повествует о корейских иммигрантах, преодолевающих большие тяготы в погоне за американской мечтой. Джейкоб, отец семейства, начинает заниматься фермерством и пытается убедить семью, что переезд в сельскую Америку был хорошо взвешенным решением.

ⓒA24

Работающим супругам нужен кто-нибудь, кто будет присматривать за их детьми, и они обращаются за помощью к матери Моники — Сун Чже, которая совсем не похожа на типичную бабушку. Озорник Дэйвид не очень-то ладит с нею.

ⓒA24

Своим успехом «Минари» отчасти обязан предыдущим достижениям режиссёра Пон Чжун Хо. Его фильм «Паразиты» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и стал первой иностранной картиной, удостоенной Оскара как лучший фильм. Когда годом позже фильм «Минари» не без помощи корейской истории ещё раз перешагнул границу США, стало очевидно, что корейский нарратив получает признание и пользуется вниманием неслучайно. Интерес к корейской актрисе Юн Ё Чжон, начавшийся с «Минари», и здоровое любопытство по поводу корейских иммигрантов достигли кульминации, когда сериал «Игра в кальмара» стал главным хитом и самым обсуждаемым проектом Netflix в 2021 году. Таким образом, в центре мировой индустрии сторителлинга оказался корейский телесериал, снятый корейским режиссёром на корейском языке и с корейскими актёрами.

Можно сказать, главный фактор успеха «Игры в кальмара» кроется в том, что этот сериал является подлинно корейским. Корея, где 10 млн. из 50 млн. населения компактно проживают в Сеуле, отличается высоким уровнем динамизма и в то же время множеством конфликтов. В ситуации, когда весь мир оказался в изоляции из-за пандемии, история о колоссальных призовых (45,6 млрд. вон!) и окружающая их атмосфера амбиций и конфликтов вызвала сопереживание у зрителей. Странные детские игры, ставшие частью борьбы за приз, тоже привлекли внимание.

Примечательно, что роман «Пачинко», принесший славу писательнице Ли Мин Чжин, - это не автобиографическая история, написанная от лица «полуторного поколения» иммигрантов в США: он обращается к истории и нарративу сурового периода японской аннексии Кореи столетней давности.





Телесериал «Пачинко» рассказывает о мечтах и надеждах четырёх поколений семьи корейских иммигрантов, которые пытаются вписаться в японское общество. Хан Су и Сон Чжа тайно встречаются, но Сон Чжа оставляет возлюбленного, узнав, что у него есть семья.

ⓒApple TV+

Жизнь Сон Чжи, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет — с детства во время японской аннексии и вплоть до 1989 г., отражает жизнь кореянок, их тяжёлый труд, жертвы, на которые они шли, и их роль в трудные периоды корейской истории.

ⓒApple TV+

В процессе экранизации романа «Пачинко» вышел за пределы простой истории «дзайнити» - корейских иммигрантов, проживавших в Японии в начале XX века, и расширился до произведения, которое показывает основу и корни жизни, страдания и невзгоды иммигрантов, живущих диаспорой, а также ценность расцветшей в этих обстоятельствах любви. Можно сказать, что «Пачинко» убедительно показывает, что родина не там, где ты родился, а там, где ты живёшь и даришь жизнь будущему поколению.

Корейские иммигранты «полуторного» и второго поколения являются полноправными гражданами стран, в которых они живут, но в то же время очевидно, что их эмоциональные и исторические корни остались на покинутой родине. Корейские писатели, режиссёры и продюсеры из числа иммигрантов каждый по-своему при помощи оригинального языка изображают их сложные эмоции и непростые истории.





Кан Ю Чжон кинокритик, профессор





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.