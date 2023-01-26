Группа, которая поёт всё, что подвластно человеческому голосу – MAYTREE

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В сегодняшнем выпуске мы познакомили вас со знаменитой корейской акапельной группой MAYTREE(메이트리). Коллектив славится богатым и неординарным репертуаром – от звуковых эффектов продукции Apple и Windows, до каверов на саундтреки к сериалам и фильмам, включая «Пиратов Карибского моря», «Игры престолов», «Звёздных войн» и «Гарри Поттера». Абсолютно все звуки своих песен группа создает, используя только свои голоса. Всё, что вы слышите в работах MAYTREE, создаётся только посредством голоса участников.

MAYTREE были сформированы в 2000 году и официально дебютировали в 2006 году. Состоит группа из пяти человек: лидер и вокальный перкуссионист Чан Сан Ин(장상인), тенор Квон Ён Хун(권영훈), альт Кан Су Гён(강수경), сопрано Им Су Ён(임수연) и бас Ким Вон Чжон(김원종). С 2000-го года коллектив в основном исполняет а капелла-каверы на всемирно известные хиты, но также есть м собственные произведения.

MAYTREE – многократные победители международных конкурсов. Они активно выступали на мировой сцене, пока не разразилась пандемия COVID-19 в конце 2019 года. Когда все выступления были отменены в связи с пандемией, Чан Сан Ин, лидер группы, предложил попробовать что-то новое: сделать «каверы» на звуки, которые можно легко услышать в повседневной жизни и выложить результаты на YouTube. Так, в 2021 году на официальном канале YouTube MAYTREE появились видео, которые вызвали фурор в сети. Это были коротенькие клипы продолжительностью чуть меньше одной минуты. В видеоролике MAYTREE изобразили различные звуки из операционной системы Windows, iPhone и Samsung Galaxy. Самое большое количество просмотров набрал клип с набором звуковых эффектов из популярного сериала «Игра в кальмара». Видео набрало целых 260 миллионов просмотров.

Цель этой неповторимой группы – изучить неизведанные и непривычные пределы человеческого голоса!

Музыкальные работы, которые прозвучали в нашем эфире, вы сможете найти в разделе «Плейлист» сайта Русской службы Всемирного радио KBS.