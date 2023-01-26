Джентльмен и девушка (7) 못 잡아먹어서 안달이야?

ВВП РК в первом квартале может увеличиться
2023-01-26 14:48:44
#Говорим как герои сериалов l 2023-01-24
Диалог недели
동필: 박사장님. 그쪽만 쓸지 말고
Тон Пхиль: Господин Пак, чего вы всё одно место метёте?
빗자루 든 김에 이쪽도 좀 쓸어요. 여기 구석구석.
Раз уж взялись за метлу, здесь тоже подметите. И тут.
나도 그쪽까지 매일 쓸었거든요.
Я ведь каждый день эту сторону тоже подметаю.
수철: 아 예, 알겠습니다.
Су Чхоль: Хорошо.
용필: 너는 어째 심보가 그러냐? 어제 오픈한 집이라 바빠 죽겠는데 도와주지는 못할 망정.
Ён Пхиль: И почему ты такой? Они только вчера открылись, очень заняты, и ты тут ещё.
니가 그래서 장가를 못 가는 겨. 맘을 곱게 써야 장가를 갈 거 아니냐고.
Вот почему ты всё ещё одинок. Нужно стать добрее, тогда-то и сможешь жениться.
동필: 아니 어째 형은 맨 날 나만 못 잡아먹어서 안달이야?
Тон Пхиль: Брат, ты всё спишь и видишь, как бы меня замучить?
Фраза недели
못 잡아먹어서 안달이야
[Мот ча-ба-мо-го-со ан-да-ри-я]
Всё спишь и видишь, как бы меня замучить
Примеры
☞ - 나 먼저 퇴근할 테니까 너 내 원고까지 검토해라.
- 왜 나만 보면 못 잡아먹어서 안달이야?
«- Я пойду домой, а ты отредактируй за меня мой текст.
- Ты прям спишь и видишь, как бы меня помучить да?»
2023-01-26 14:48:44
2023-01-26 14:32:36
2023-01-26 14:06:25
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