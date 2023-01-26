Джентльмен и девушка (7) 못 잡아먹어서 안달이야?

Диалог недели

동필: 박사장님. 그쪽만 쓸지 말고

Тон Пхиль: Господин Пак, чего вы всё одно место метёте?

빗자루 든 김에 이쪽도 좀 쓸어요. 여기 구석구석.

Раз уж взялись за метлу, здесь тоже подметите. И тут.

나도 그쪽까지 매일 쓸었거든요.

Я ведь каждый день эту сторону тоже подметаю.

수철: 아 예, 알겠습니다.

Су Чхоль: Хорошо.

용필: 너는 어째 심보가 그러냐? 어제 오픈한 집이라 바빠 죽겠는데 도와주지는 못할 망정.

Ён Пхиль: И почему ты такой? Они только вчера открылись, очень заняты, и ты тут ещё.

니가 그래서 장가를 못 가는 겨. 맘을 곱게 써야 장가를 갈 거 아니냐고.

Вот почему ты всё ещё одинок. Нужно стать добрее, тогда-то и сможешь жениться.

동필: 아니 어째 형은 맨 날 나만 못 잡아먹어서 안달이야?

Тон Пхиль: Брат, ты всё спишь и видишь, как бы меня замучить?





Фраза недели

못 잡아먹어서 안달이야

[Мот ча-ба-мо-го-со ан-да-ри-я]

Всё спишь и видишь, как бы меня замучить





Примеры

☞ - 나 먼저 퇴근할 테니까 너 내 원고까지 검토해라.

- 왜 나만 보면 못 잡아먹어서 안달이야?

«- Я пойду домой, а ты отредактируй за меня мой текст.

- Ты прям спишь и видишь, как бы меня помучить да?»



