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Дата рождения: 20 марта 1991 г.

Рост: 163 см

Дебют: короткометражный фильм «Фото» 2014 г.





Актриса Чон Со Ни дебютировала в 2014 году, во время обучения в Сеульском университете искусств. Её первой работой стал короткометражный фильм «Фото». Начиная с этого времени, Чон Со Ни активно снимается в южнокорейских фильмах и сериалах. Первую главную роль актриса получила в фильме «Девушки» (여자들) в 2017 году. Два года спустя на экраны вышли ещё две работы в главной роли с Чон Со Ни – фильмы «Плохой коп» (악질경찰) и «Ночная дверь открывается» (밤의 문이 열린다). В 2020 году актриса получила предложение сняться в сериале «Парень» (남자친구). Это была её первая роль в южнокорейских телевизионных сериалах. На 2023 год запланирована премьера фильма «Родственная душа» (소울메이트) и сериала «Наша цветущая юность» (청춘월담).