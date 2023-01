Выходит документальный фильм о певце J-Hope из BTS

Документальный фильм j-hope IN THE BOX (제이홉 인 더 박스), повествующий о работе певца J-Hope (제이홉) над своей первой сольной пластинкой, выйдет 17 февраля. По сообщению продюсерского агентства Big Hit Musiс, в основе фильма лежит процесс создания певцом своего первого сольного альбома Jack In The Box, а также его выступление в рамках ежегодного музыкального фестиваля LOLLAPALLOOZA в Чикаго, США. Документальный фильм будет доступен на стриминг-платформе Disney+ и глобальной платформе для фан-сообществ Weverse. Посмотреть его смогут жители всех стран мира. Первый сольный альбом J-Hope был представлен 15 июля 2022 г. Он включает десять песен, в том числе два титульных трека – More и Arson (방화).