Выходит документальный фильм о певце J-Hope из BTS

ВВП РК в первом квартале может увеличиться
2023-01-26 14:48:44
Документальный фильм j-hope IN THE BOX (제이홉 인 더 박스), повествующий о работе певца J-Hope (제이홉) над своей первой сольной пластинкой, выйдет 17 февраля. По сообщению продюсерского агентства Big Hit Musiс, в основе фильма лежит процесс создания певцом своего первого сольного альбома Jack In The Box, а также его выступление в рамках ежегодного музыкального фестиваля LOLLAPALLOOZA в Чикаго, США. Документальный фильм будет доступен на стриминг-платформе Disney+ и глобальной платформе для фан-сообществ Weverse. Посмотреть его смогут жители всех стран мира. Первый сольный альбом J-Hope был представлен 15 июля 2022 г. Он включает десять песен, в том числе два титульных трека – More и Arson (방화).
2023-01-26 14:48:44
2023-01-26 14:32:36
2023-01-26 14:06:25
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