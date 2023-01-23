Компания Netmarble представит виртуальную гёрл-группу

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Южнокорейская компания Netmarble Corp., один из крупнейших разработчиков онлайн- и мобильных игр, анонсировала дебют виртуальной гёрл-группы MAVE: (메이브). Коллектив состоит из четырёх виртуальных певиц: Си У (시우), Джена (제나), Таира (타이라) и Мати (마티). Его название MAVE: состоит из первых букв выражения Make New Wave, что в переводе с английского означает «Создать новую волну». Первый альбом группы «Ящик Пандоры» (판도라스 박스) выйдет 25 января. Ранее Netmarble представила фрагменты двух песен из нового альбома «Пандора» (판도라) и «Страна чудес» (원더랜드). Они доступны для прослушивания на официальном YouTube-канале группы MAVE:.