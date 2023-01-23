Продолжение сериала «Триумф» с актрисой Сон Хе Гё выходит в марте

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Продолжение сериала «Триумф» (더 글로리) с актрисой Сон Хе Гё (송혜교) в главной роли выйдет 10 марта. Новый контент от Netflix приобрёл популярность среди южнокорейских и зарубежных зрителей стриминг-платформы. Он состоит из шестнадцати серий, восемь из которых были представлены в период с 30 декабря 2022 г. Главная героиня сериала Мун Дон Ын - жертва школьного насилия, решившая отомстить своим обидчикам. Первая часть знакомит со школьными годами главной героини, её подготовкой к будущей мести. Девушка вынуждена оставить учёбу в школе из-за издевательств со стороны одноклассников. Проходят долгие годы. Мун Дон Ын устраивается на работу в школу, где обучается дочь одной из её обидчиц. Теперь это уже не та беззащитная девушка, неспособная постоять за себя. Мун Дон Ын готовится реализовать коварный план мести, о чём будет рассказано во второй части сериала.