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Аэропорт Чечжу возобновил работу

2023-01-25

Новости



Аэропорт Чечжу возобновил работу в обычном режиме после того,  как 24 января все рейсы были отменены  из-за сильного ветра и  снегопада.

(Yonhap News)


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