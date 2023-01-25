ВВП РК в первом квартале может увеличиться
2023-01-26 14:48:44
2023-01-25
Аэропорт Чечжу возобновил работу в обычном режиме после того, как 24 января все рейсы были отменены из-за сильного ветра и снегопада.
(Yonhap News)
2023-01-26 14:48:44
2023-01-26 14:32:36
2023-01-26 14:06:25
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