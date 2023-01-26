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Орлан-белохвост на фоне заходящего солнца

2023-01-26

Новости



Орлан-белохвост, находящимся под угрозой исчезновения и признанным памятником природы, наблюдает за заходом солнца, сидя на дереве у реки Соянган в городе Чхунчхоне провинции Канвондо. 

(Yonhap News)

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