Орлан-белохвост на фоне заходящего солнца

ВВП РК в первом квартале может увеличиться
2023-01-26 14:48:44
2023-01-26
Орлан-белохвост, находящимся под угрозой исчезновения и признанным памятником природы, наблюдает за заходом солнца, сидя на дереве у реки Соянган в городе Чхунчхоне провинции Канвондо.
(Yonhap News)
2023-01-26 14:48:44
2023-01-26 14:32:36
2023-01-26 14:06:25
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