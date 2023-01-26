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Шоубиз сегодня от 26 января

#Шоубиз Сегодня l 2023-01-26

Сеул сегодня


1. Развлекательные передачи о путешествиях набирают всю большую популярность.

2. Фильм «Переговоры» поднялся на первую строчку рейтинга кассовых сборов.

3. Самый популярный сериал января «Триумф» и другие потрясающие сериалы о мести!

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