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Песни знатных сословий

#Мелодии Кореи l 2023-01-26

Мелодии Кореи

Песни знатных сословий

Во времена корейского государства Чосон разделение по сословиям имело важное значение во многих сферах жизни. У людей разных классов отличались не только дома, еда и одежда, но даже предпочтения в музыке и времяпрепровождении. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с песнями, которые предпочитали представители знатных сословий, а также сможете узнать об особенностях этих песен. 


Выпуск 592. Песни знатных сословий

* Песня «Тёплый свет в зимний день» – Ансамбль «Соульчиги»

* Песня «Прогулка» – Ансамбль Modern Gagok

* Мелодия «Дорога во сне» – Чон Ма Ри (вокал)

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