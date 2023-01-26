Во времена корейского государства Чосон разделение по сословиям имело важное значение во многих сферах жизни. У людей разных классов отличались не только дома, еда и одежда, но даже предпочтения в музыке и времяпрепровождении. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с песнями, которые предпочитали представители знатных сословий, а также сможете узнать об особенностях этих песен.





Выпуск 592. Песни знатных сословий

* Песня «Тёплый свет в зимний день» – Ансамбль «Соульчиги»

* Песня «Прогулка» – Ансамбль Modern Gagok

* Мелодия «Дорога во сне» – Чон Ма Ри (вокал)