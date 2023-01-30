Группа BLACKPINK снова попала в Книгу Гиннеса

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Шесть новых достижений гёрл-группы BLACKPINK (블랙핑크попали в Книгу рекордов Гиннеса. Южнокорейский коллектив стал первым среди женских исполнителей в жанре K-POP, занявшим первую строчку в музыкальных чартах Великобритании и США, сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment. Это произошло после того, как второй студийный альбом группы BORN PINK, представленный в сентябре 2022 г., поднялся на вершину чартов Official Charts и Billboard. Другой рекорд BLACKPINK был установлен, когда группа в августе 2022 г. стала первым призёром MTV Video Music Awards в номинации «Лучшее исполнение в метавселенной». Ещё три новых рекорда принадлежат одной из участниц BLACKPINK – Лисе (리사). Певица является первой сольной исполнительницей в жанре K-POP, получившей награды MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards. Кроме того, Лиса – самая популярная K-POP-исполнительница в Instagram. По состоянию на 28 января, у её аккаунта более 87,3 млн подписчиков. Таким образом, на счету BLACKPINK в общей сложности 19 достижений Книги Гиннеса, два из которых принадлежат Розе (로제), ещё пять – Лисе.