Продолжение сериала «Казино» выходит в феврале

Объём онлайн-шопинга достиг в РК нового максимума
2023-02-01 15:13:22
Показ второго сезона сериала «Казино» (카지노) с актёром Чхве Мин Сиком (최민식) в главной роли начнётся 15 февраля. Всего будут представлены восемь заключительных серий, первые три из которых станут доступны для просмотра в первый день премьеры. Остальные пять серий будут выходить по одной каждую неделю. Сериал «Казино» - это история о короле игорного мира, управлявшего казино на Филиппинах. Оказавшись замешанным в убийстве и потеряв всё своё состояние, мужчина вновь решается сделать последнюю ставку, рискуя собственной жизнью. Первый сезон из восьми серий получил положительные отзывы у зрителей, в связи с чем продолжение сериала вызывает особый интерес. Сообщается, что во втором сезоне главный герой окажется в непростой ситуации в связи с активными действиями командированного на Филиппины полицейского О Сын Хуна.
2023-02-01 15:13:22
2023-02-02 15:35:56
2023-02-02 14:05:37
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