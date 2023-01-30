Продолжение сериала «Казино» выходит в феврале

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Показ второго сезона сериала «Казино» (카지노) с актёром Чхве Мин Сиком (최민식) в главной роли начнётся 15 февраля. Всего будут представлены восемь заключительных серий, первые три из которых станут доступны для просмотра в первый день премьеры. Остальные пять серий будут выходить по одной каждую неделю. Сериал «Казино» - это история о короле игорного мира, управлявшего казино на Филиппинах. Оказавшись замешанным в убийстве и потеряв всё своё состояние, мужчина вновь решается сделать последнюю ставку, рискуя собственной жизнью. Первый сезон из восьми серий получил положительные отзывы у зрителей, в связи с чем продолжение сериала вызывает особый интерес. Сообщается, что во втором сезоне главный герой окажется в непростой ситуации в связи с активными действиями командированного на Филиппины полицейского О Сын Хуна.