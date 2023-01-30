Певец Им Чхан Чжон выпускает новый мини-альбом





Певец Им Чхан Чжон (임창정) завершил работу над новым мини-альбомом, получившим название «Глупый» (멍청이). Как сообщили в продюсерском агентстве YES IM Entertainment, релиз пластинки запланирован на 8 февраля. Это первая работа Им Чхан Чжона за последние 15 месяцев, после того как в ноябре 2021 года был выпущен альбом «В тот день, когда ничего не произошло» (별거 없던 그 하루로). Ранее артист принял участие в продюсировании гёрл-группы Mimiirose (미미로즈), дебютировавшей 16 сентября 2022 г. Он лично написал слова и музыку к песне Lululu из первого альбома группы. Кроме того, Им Чхан Чжон принял участие в постановке мюзикла «Миссис Даутфайр», исполнив роль Дэниэла Хилларда. Это был его первый мюзикл за последние десять.