В РК вышел второй полнометражный кукольный мультфильм

ⓒ THE COUP DISTRIBUTION

25 января режиссёр Пак Чэ Бом (박재범) представил кукольный мультфильм «Земля матери: Гриша и хозяин леса» (엄마의 땅: 그리샤와 숲의 주인). Это первый южнокорейский мультфильм, снятый по мотивам сказок других народов, в данном случае ненцев. В центре сюжета юная девушка по имени Гриша, которая отправляется на встречу с бурым медведем, хозяином леса, поскольку именно он знает, как вылечить её мать. Работа режиссёра Пак Чэ Бома привлекает внимание не только новизной сюжета. Это второй полнометражный кукольный мультфильм за всю историю страны. Первый под названием «Хын Бу и Ноль Бу» был представлен в 1967 г. В проекте режиссёра Пак Чэ Бома принимали участие 36 человек, работа заняла более 28 тыс. часов.