Джентльмен и девушка (8) 뭘 이정도 가지고

Объём онлайн-шопинга достиг в РК нового максимума
2023-02-01 15:13:22
#Говорим как герои сериалов l 2023-01-30
Диалог недели
단단: 이제 다 된 거 같으니까 불 켜 볼까?
Дан Дан: Кажется, всё готово. Попробуем включить свет?
재니: 네.
Чэ Ни: Давайте.
와 너무 예쁘다.. 선생님! 이거 꼭 우리 집 같지 않아요?
Вау, как красиво… Госпожа! Точь-в-точь как наш дом, правда?
단단: 그러게 너무 예쁘다.
Дан Дан: Точно. Очень красиво.
재니: 아빠 고마워.
Чэ Ни: Папа. Спасибо.
영국: 뭘 이정도 가지고.
Ён Гук: Это мелочь.
재니: 아빠 짱!
Чэ Ни: Папа самый лучший!
Фраза недели
뭘 이정도 가지고
[Му-оль и-чжон-до ка-чжи-го]
Это мелочь
Примеры
☞ - 내 생일 기억해 준 것만도 고마운데 선물까지 준비해 주다니. 정말 고맙다!
- 뭘, 이 정도 가지고. 우리 사이에.
«- Я так благодарна, что ты не забыла про мой день рождения, а ты даже подарок подготовила. Большое тебе спасибо!
- Это пустяки! Мы же друзья!»
2023-02-01 15:13:22
2023-02-02 15:35:56
2023-02-02 14:05:37
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >
Комментировать