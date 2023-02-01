Джентльмен и девушка (8) 뭘 이정도 가지고

Диалог недели

단단: 이제 다 된 거 같으니까 불 켜 볼까?

Дан Дан: Кажется, всё готово. Попробуем включить свет?

재니: 네.

Чэ Ни: Давайте.

와 너무 예쁘다.. 선생님! 이거 꼭 우리 집 같지 않아요?

Вау, как красиво… Госпожа! Точь-в-точь как наш дом, правда?

단단: 그러게 너무 예쁘다.

Дан Дан: Точно. Очень красиво.

재니: 아빠 고마워.

Чэ Ни: Папа. Спасибо.

영국: 뭘 이정도 가지고.

Ён Гук: Это мелочь.

재니: 아빠 짱!

Чэ Ни: Папа самый лучший!





Фраза недели

뭘 이정도 가지고

[Му-оль и-чжон-до ка-чжи-го]

Это мелочь





Примеры

☞ - 내 생일 기억해 준 것만도 고마운데 선물까지 준비해 주다니. 정말 고맙다!

- 뭘, 이 정도 가지고. 우리 사이에.





«- Я так благодарна, что ты не забыла про мой день рождения, а ты даже подарок подготовила. Большое тебе спасибо!

- Это пустяки! Мы же друзья!»



