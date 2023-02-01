Земля матери: Гриша и хозяин леса (엄마의 땅: 그리샤와 숲의 주인)





Режиссёр: Пак Чэ Бом

Роли озвучивали: Ли Юн Чжи, Ким Со Ён

Жанр: Мультфильм

Премьера: 25 января 2023 г.





Юная девушка Гриша живёт в холодной заснеженной тундре. Однажды она отправляется в далёкое путешествие на край Земли, чтобы разыскать лекарство для больной матери. Для этого Гриша идёт по следам бурого медведя, более известного как хозяин леса. Ведь именно он знает, как вылечить мать девушки. Встретившись с ним, Гриша узнаёт, что на неё возложена особая миссия. Так её жизнь принимает совершенно новый оборот.