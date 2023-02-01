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Дата рождения: 26 февраля 1991 г.

Рост: 173 см

Вес: 70 кг

Дебют: сингл-альбом Insane (비밀) в составе группы BTOB (비투비), 31 марта 2012 г.





Певец, актёр мюзикла Ли Чхан Соп – главный вокалист бой-бэнда BTOB. Молодой человек ещё в школьном возрасте проявил интерес к музыке. У него несколько наград, завоёванных на песенных фестивалях. Ли Чхан Соп является выпускником университета Ховон. Он дебютировал на эстраде 31 марта 2012 г. в составе музыкального коллектива BTOB, представив сингл-альбом Insane. Ли Чхан Соп написал слова и музыку к ряду песен группы. С 2017 года певец принимает участие в постановках мюзиклов. Среди его главных работ такие мюзиклы как «Наполеон», «Эдгар Аллан По», «Мария-Антуанетта», «Мата Хари» и другие. Ли Чхан Соп активно снимается в развлекательных телепередачах, в числе которых «Лучший певец в маске» (복면가왕), «Вместе с богами» (신과 함께), «Мистический дуэт» (미스터리 듀엣). Особое внимание заслуживает YouTube-контент «Чонгвачжа» (전과자), в котором артист рассказывает о различных факультетах южнокорейских университетов.